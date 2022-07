Tragedia ad Abbasanta, morto l’imprenditore di Serrenti Massimo Putzu

Serrenti piange Massimo Putzu. L’imprenditore, 42enne, titolare di un’azienda di installazione di piastrelle, è morto all’alba all’ospedale San Francesco di Nuoro. L’uomo. È rimasto coinvolto in un incidente stradale ieri notte sulla 131 DCN ad Abbasanta. Ferita la sua ragazza che si trovava con lui a bordo della motocicletta. Erano andati al motoraduno di Ghilarza.

Putzu, in sella ad un motociclo Honda, mentre percorreva la bretella è caduto al suolo insieme al motociclo stesso andando ad impattare più volte sul guardrail. E’ stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso al San Francesco di Nuoro. Dove è morto. Ferita, ma non in pericolo di vita, anche la ragazza che era a bordo della moto.