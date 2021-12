Tragedia a Villacidro, esce di strada e resta schiacciato dall’auto che si ribalta: morto un 23enne

Villacidro, grave incidente stradale sulla Strada provinciale 60: un morto.

La squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanluri è intervenuta poco dopo le 20 sulla Strada Provinciale 60, che collega Villacidro e Samassi,

per un incidente stradale dove per cause ancora da accertare un’auto è uscita di strada ribaltandosi.

I Vigili del Fuoco all’arrivo sul posto hanno provveduto ad estrarre il conducente, Omar Carta, 23 anni, rimasto incastrato sotto il veicolo. Il personale medico sul posto ha purtroppo potuto solamente constatare il decesso del giovane.

La strada è stata chiusa al traffico ed è

in corso la messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.