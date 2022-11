Tragedia in via Cesare Pavese, nel quartiere Rosello a Sassari. Un’anziana è stata trovata morta nel suo appartamento e la sorella, anche lei anziana, è stata trasportata in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata da un’ambulanza del 118. Secondo quanto ipotizzano gli inquirenti, le due sono cadute, forse nel tentativo di aiutarsi a vicenda, ma non sono riuscite a chiamare i soccorsi. L’allarme è stato dato dai parenti, in particolare dai nipoti, preoccupati perché da qualche giorno non avevano notizie delle zie e non riuscivano in alcun modo a mettersi in contatto con loro. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno aperto la porta dell’appartamento, trovandosi di fronte una anziana morta e l’altra in gravi condizioni. Sul fatto indagano gli agenti della questura di Sassari.

