Tragedia a Oristano, è di un 78enne il corpo trovato senza vita tra i binari: era scomparso da casa

Si chiamava Nino Foddis e aveva 78 anni l’uomo che è stato rinvenuto ieri pomeriggio lungo la ferrovia privo di vita: scomparso da casa la mattina, gli esiti delle ricerche si sono conclusi nel modo più drammatico. Sarebbe stato un passeggero presente sul convoglio Porto Torres – Cagliari ad accorgersi del corpo dell’anziano signore riverso a terra nella tratta Solarussa – Oristano, precisamente a Silì, in prossimità del passaggio a livello, quartiere dove abitava Foddis. Prima l’allarme lanciato dai parenti e infine la tragica scoperta: sconvolti per l’accaduto sia il personale delle ferrovie dello Stato che i viaggiatori. Dalle prime ricostruzioni, Foddis sarebbe stato urtato da un convoglio in transito per essere, poi, notato riverso a terra lungo i binari nel primo pomeriggio. La circolazione dei treni è stata interrotta per diverse ore al fine di consentire agli inquirenti le operazioni dovute.