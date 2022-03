Oristano in lacrime. Camilla Zucca, 18 mesi, è morta ieri al pronto soccorso del San Martino. La tragedia ha sconvolto la città. La piccola aveva avuto nei giorni scorsi qualche linea di febbre, ma tutto sarebbe precipitato nel pomeriggio di ieri quando dopo un pianto la bambina si sarebbe accasciata sulla spalla della madre che si è recata immediatamente all’ospedale, ma tutti i tentativi di salvare Camilla Zucca, purtroppo si sono rivelati vani.

Sul corpo della bambina sarà effettuata l’autopsia per risalire alle cause del decesso. La notizia sul quotidiano l’Unione Sarda oggi in edicola.

