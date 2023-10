Tragedia a Mamoiada, scontro frontale tra auto e camion sulla statale: un morto e donna ferita

Tragedia a Mamoiada. Incidente mortale sulla strada statale 389 var “Nuoro-Lanusei” al km 19. Per cause in corso di accertamento, un’auto si è scontrata frontalmente con un autoarticolato che viaggiava in direzione opposta, e, nel sinistro, una persona ha perso la vita.

Arrivata sul posto la squadra dei Vigili del fuoco della sede Centrale del Comando di Nuoro ha subito iniziato le operazioni per estricare dalle lamiere i due occupanti dell’auto, un uomo e una donna. La donna è stata prontamente consegnata al personale dell’118 per il trasferimento all’ospedale San Francesco di Nuoro. L’uomo invece gravemente ferito è stato a lungo rianimato sfortunatamente senza successo. La strada è chiusa per permettere le operazioni difficoltose di messa in sicurezza. Il traffico è rallentato, il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Sul posto la polizia stradale per i rilievi.