E’ morto il bambino di 4 anni che era stato ferito da un’auto che è piombata nel giardino di un asilo a L’Aquila.

Un’auto parcheggiata. La strada in discesa. Improvvisamente il freno a mano si sblocca. La macchina prende velocità, sfonda il cancello di un asilo e travolge i bambini. Quattro sono feriti. Uno di questi è morto dopo il trasporto in ospedale. Dei tre bambini (fra i 3 e i 5 anni) feriti uno è in gravi condizioni.

Secondo, quanto riportano le prime agenzie, l’automobile era parcheggiata quando a un certo punto, forse perché senza freno a mano innestato oppure per un guasto all’impianto, si è mossa. Dopo essere scivolata in discesa per alcune decine di metri, il mezzo avrebbe sfondato il cancello del giardino della scuola travolgendo i bambini.

