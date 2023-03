Tragedia a Castiadas, muore un giovane e si ferma anche la partita. Il sindaco: “Ciao, Alberto”. Un dramma improvviso ha portato alla morte di un ragazzo che lavorava per l’agenzia Laore, stop anche al match tra Villasimius e Castiadas. Il sindaco Beniamino Murgioni “Sono davvero addolorato per la drammatica notizia della morte di un giovane legato da tempo alla nostra comunità che è volato in cielo. La tragedia si è consumata questo pomeriggio nella casa dei suoi familiari, a poca distanza del campo sportivo dove stava per iniziare la partita di calcio tra il Castiadas e il Villasimius. Gara che è stata immediatamente sospesa e rinviata a domani pomeriggio alle ore 16.00. Profondamente dispiaciuto per tristissimo evento, che non mai avrei voluto accadesse.

Le mie più sentite condoglianze e un caloroso abbraccio ai familiari e ai parenti.