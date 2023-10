Tragedia a Castelsardo, l'allenatore Giuseppe "Diddo" Palmas si accascia in campo e muore

Dramma nel campo sportivo di Lu Punti a Castelsardo. Giuseppe Palmas, l’allenatore della squadra juniores, uno sportivo conosciuto da decenni in metà Sardegna, è morto a causa di un infarto che non gli ha lasciato scampo al termine di un allenamento. I soccorsi, purtroppo, si sono rivelati inutili. Palmas lascia la moglie e tre figli. Su Facebook sono già decine i messaggi di cordoglio per la scomparsa dello sportivo e , in parallelo, di vicinanza alla famiglia: “C’è un grido che trapassa i cieli e giunge al cuore stesso di Dio, a Lui chiediamo in questo momento la forza e la consolazione per la morte improvvisa e prematura del carissimo Giuseppe “Diddo”. Un forte abbraccio a Chiara e ai figli Antonio, Paolo, Gaia. Al Signore della vita chiediamo di raccogliere tutto e di trasfigurare questo immenso dolore”.