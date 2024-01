Tragedia a Capoterra. Un’auto, per motivi ancora da accertare, è uscita dalla 195 e ha terminato la propria corsa in mare, ribaltandosi. L’uomo che era alla guida è morto. L’incidente nella zona di La Maddalena spiaggia. Traffico in tilt sulla Sulcitana. Sul posto la polizia municipale di Capoterra, i Vigili del fuoco e il 118.

Notizia in aggiornamento.

(Ha collaborato Valeria Putzolu)