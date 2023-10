Traffico incubo a Cagliari, tutto paralizzato per i cantieri: automobilisti esasperati, ma andrà ancora peggio

Tutto fermo. Bloccato, paralizzato, rallentato dal proliferare di cantieri che paralizzano il centro di Cagliari. Le segnalazioni che ci arrivano sono moltissime, ma basta decidere di avventurarsi per le strade del capoluogo per rendersene facilmente conto, soprattutto nelle ore di punta, cioè quanto tutti escono per andare al lavoro o a scuola o ad aprire un negozio e, viceversa, negli orari di rientro. Via Roma e viale Trieste, con tutte le strade e le piazze nei dintorni, tengono in ostaggio un’intera città.

Percorrere pochi chilometri è diventata una vera impresa. Auto incolonnate, clacson impazziti, automobilisti esasperati e in ostaggio della città-cantiere. Troppi, troppo vicini e soprattutto concentrati in una parte della città che è nevralgica per il traffico. Purtroppo la situazione non potrà che peggiorare: con l’apertura del cantiere in via Matteotti, il disastro sarà completo.

E chi volesse uscire da Cagliari, magari per fare un po’ di shopping in zona corte del sole e dintorni? Peggio ancora: anche lì, si sta in fila per ore a causa dei cantieri che occupano mezza carreggiata, per percorrere solo pochissimi chilometri.

Speranze che la situazione torni presto alla normalità? Praticamente zero: per anni sarà ancora così.