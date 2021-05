“Traffico a Cagliari, con questa amministrazione tutto è peggiorato”

Massimo Muzzonigro a Radio Casteddu: “La viabilità di Cagliari è stata compromessa seriamente : questa è l’amministrazione che è stata eletta per risolvere i problemi, si diceva, delle ciclabili. Era stato promesso che sarebbe stato risolto questo problema assieme a quello della raccolta differenziata. Questa è migliorata invece per le ciclabili è peggiorato: via della Pineta è impraticabile, i commercianti sono molto delusi. Per via Dante, erano state fatte delle promesse ai commercianti affinché le piste ciclabili non ci sarebbero più state o, comunque, si sarebbero creati dei parcheggi e nulla di tutto ciò è avvenuto.

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



In viale Sant’Avendrace è stato fatto un sondaggio “farlocco” sulla tipologia della strada che deve essere costruita. Diventerà senso unico perché lo hanno scelto i residenti, come se loro fossero gli unici che passano in viale Sant’Avendrace, invece questo sondaggio andava esteso a tutti.Per via Fiorelli, poco fa, in un periodo in cui la densità di traffico è bassa, perché non ci sono eventi particolari, il mare non si frequenta ancora e lo stadio non è funzionante, la viabilità col Ponte Vittorio è compromessa: il traffico parte dall’uscita dell’asse mediano ed è assurdo perché è stata chiusa via Fiorelli immotivatamente. La rotonda che c’è accanto, forse, ha troppo carico di traffico.La colpa è di come sono stati fatti i lavori e la ciclabile, che poteva essere fatta all’interno del canale, non avrebbe penalizzato automobilisti e ciclisti.Ci prendono in giro anche sui siti russi e se la ridono con la nostra pista ciclabile in via Fiorelli”.Risentite qui l’intervista di Paolo Rapeanu e Gigi Garau https://www.facebook.com/castedduonline/videos/520337922659913/ e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newradio.radiocastedduonline