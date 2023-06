Tradizione, s’Ardia e tanto intrattenimento: a Samugheo la festa di San Costantino

Samugheo

Ecco il programma

Saranno tre giorni di celebrazioni e tradizione a Samugheo con i festeggiamenti in onore di San Costantino Imperatore: oltre ai momenti dedicati alla fede, tornerà l’appuntamento con S’Ardia davanti alla chiesa di San Basilio.

Si parte giovedì 6 luglio alle 18,30 con i vespri solenni, seguiti dalla processione con il simulacro del santo verso la chiesa campestre di San Basilio, accompagnato da cavalli e cavalieri. Dopo la messa, a partire dalle 20 saranno proprio i cavalieri a dare spettacolo con la tradizionale Ardia, la corsa con gli stendardi.

Alle 22 largo all’intrattenimento con la gara poetica del duo Agus e Ladu accompagnati dal gruppo Tenores di Ula Tirso. Seguirà la discoteca all’aperto nel piazzale del parco giochi con il dj Ale Zeta in collaborazione con Capanno 45.

Venerdì 7 luglio si apre alle 9,30 con una nuova Ardia davanti alla chiesa di San Basilio. Seguirà alle 10 la processione di rientro del simulacro nella parrocchia di San Sebastiano, accompagnato dal dai cavalieri e i gruppi folk: qui verrà celebrata la messa accompagnata dal coro polifonico di Samugheo, seguita da un rinfresco.

Si passa alle 18,30 con l’esibizione del gruppo mini folk della Pro loco di Samugheo e lo spettacolo di danze latino-americane degli allievi della scuola di ballo ASD Infinity Dance.

Alle 22,30 nuovo giro di danze con la serata folk presentata da Ottavio Nieddu e animata dai gruppi in costume della Pro loco e San Sebastiano Martire di Samugheo, Su Cologone di Oliena e le Figulinas di Florinas e Fedora Putzu di Selargius.

L’ultima giornata dell’8 luglio inizierà alle 17 con intrattenimento in piazza per i più piccoli, che si divertiranno sui gonfiabili gustando del dolcissimo zucchero filato. Alle 19 sarà la volta del concerto live “Dream of Rock”. Alle 22,30 partirà poi una serata musicale in piazza con il duo musicale “Seconda essenza”, Aka 7Even dj set e dj Provenzano. Nel corso della serata sarà possibile assistere allo spettacolo pirotecnico.