Barumini

Due giovani denunciati dai carabinieri: avevano lasciato tracce di sangue sulla vetrina spaccata

Dopo più di un anno probabilmente pensavano di averla fatta franca. Ma ieri i carabinieri – che non avevano mai chiuso le indagini su un tentativo di furto in un bar del paese – hanno bussato alla porta di due giovani di Barumini, uno di 20 e uno di 16 anni.

L’accusa per entrambi è tentato furto aggravato. Sono stati denunciati in stato di libertà in due rapporti inviati – viste le età – uno alla Procura della Repubblica e l’altro alla Procura dei minori di Cagliari.

Il tentativo di furto a Barumini risale alla notte 16 dicembre 2020. Spaccando la vetrata per entrare nel bar, qualcuno si era ferito e aveva lasciato tracce di sangue sui vetri rotti.

I campioni sequestrati dai carabinieri di Sanluri e poi analizzati dal RIS avevano rivelato due diversi profili genetici, senza però trovare riscontri nella banca dati del DNA gestita dalle forze dell’ordine.

Quando però un nuovo profilo abbinato a una persona viene caricato sul sistema, automaticamente scatta un riscontro su tutti i campioni in precedenza non identificati. Così sono saltati fuori i nomi dei due giovani e i carabinieri di Barumini e di Sanluri – in collaborazione con i colleghi del RIS di Cagliari – hanno potuto chiudere il caso.

Lunedì, 14 febbraio 2022