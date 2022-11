Zeddiani

Esame superato per il Circolo Nautico Oristano con il meeting “I Giganti dello Sprint”. Programmi per il 2023

Buona la prima per il meeting internazionale di canoa kayak “I Giganti dello Sprint”, manifestazione organizzata dal Circolo Nautico Oristano che si chiude con le gare di oggi e domani a Zeddiani, in località S’Anaedda, e dà appuntamento al 2023. In acqua ci sono i campioni di oggi e quelli del futuro, nelle categorie Ragazzi, Juniores e Under 23. Tanti i canoisti di casa, gli altri arrivano da Sicilia e Lombardia, ma anche da Malta, Ungheria, Croazia, Slovenia e Ucraina.

Sono presenti atleti di primissimo livello, come Mia Medvev, slovena, che soltanto pochi mesi fa ha vinto la medaglia di bronzo agli Europei Under 23 ed è arrivata quinta ai Mondiali di categoria, nel K1 200 metri. Senza dimenticare Mykola Vykhodtsev, nato in Ucraina, ma che da tempo vive e si allena in Sardegna e con l’azzurro della Nazionale italiana ha conquistato titolo di campione del mondo Under 23 nel C2 1.000 metri.

Da Budapest ha portato con sé nell’Oristanese alcuni talenti della selezione ungherese Juniores il tecnico Attila Szabó. Oggi – a 59 anni – è professore all’Università Loránd Eötvös, ma nel suo curriculum ci sono cinque ori ai Mondiali di canoa, tra il 1991 e il 1995, ed è stato pure olimpionico ai Giochi di Seul, nel 1988: in Corea del Sud arrivò quarto nel C1 500 metri.

“Questi sono luoghi ideali per allenarsi”, ha detto Szabó, riferendosi al rio Mare ‘e Foghe e al centro sportivo di canoa kayak che si affaccia sul rio Tanui. “Ringrazio il presidente del Circolo Nautico Oristano, Gian Marco Patta, per averci invitati qui. L’Oristanese è un territorio splendido. È un piacere non solo pagaiare in queste acque, ma anche scoprire la cultura e la storia di questa terra. Abbiamo conosciuto persone amichevoli e abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci con ottimi canoisti e allenatori”.

Non può che essere positivo il giudizio del dirigente sportivo Gian Marco Patta. “Chiudiamo questo fine settimana con le gare sui 1.000 e 2.000 metri”, ha detto il presidente del Circolo Nautico Oristano. “Al meeting abbiamo ospitato 37 tra atleti e tecnici, speriamo di raddoppiare i numeri l’anno prossimo. Puntiamo a far conoscere le nostre strutture e l’intero territorio: Oristano, il nostro capoluogo di provincia, Cabras, con i suoi Giganti di Mont’e Prama, e Zeddiani. Noi del Circolo Nautico speriamo di essere un po’ i giganti della canoa”.

“È stato prezioso il sostegno arrivato dalle amministrazioni comunali di Oristano, Cabras e Zeddiani”, ha proseguito Patta, “ci hanno dato una grossa mano, sia dal punto di vista economico che da quello logistico. Il prossimo anno vorremmo ripetere questa esperienza: sarebbe bello portare qui delegazioni di atleti da tutta Europa per una settimana intera. Ragioniamo più nell’ottica di organizzare un camp, magari non necessariamente con due giorni di gare in chiusura. Il periodo dell’anno ideale? L’autunno”.

Gli apprezzamenti dall’estero, intanto, sono già arrivati. “Gli sloveni vorrebbero siglare una partnership per potersi allenare qui da noi”, ha annunciato il presidente del Circolo Nautico Oristano. “Segno che l’Oristanese piace e si può fare canoa ad alti livelli. Sono lì a dimostrarlo i risultati del campione lombardo Manfredi Rizza: l’argento alle Olimpiadi di Tokyo ha preparato i Giochi proprio qui, insieme al tecnico Stefano Loddo.

“Puntiamo sulle sinergie”, ha aggiunto Patta, “pensare al campanile sarebbe limitante. Il Circolo Nautico Oristano è canoa, ma anche canottaggio e vela. Abbiamo un centro sportivo a Torre Grande, siamo di Oristano, ma pure di Cabras e Zeddiani. Amiamo pensare che siamo di tutti, siamo di chi ci vuole. Anche perché per competere con realtà più strutturate della nostra dobbiamo essere bravi a incidere sull’intero territorio”.

Tanti i protagonisti che hanno lavorato alla riuscita del meeting internazionale. Tra loro ci sono gli allenatori azzurri Stefano Loddo e Andrea Lilliu, ma anche il vicepresidente del Circolo Nautico Oristano, Pierluigi Pibi, e ancora Angelo Casu e Cecilia Tola.

“Ci tengo a ringraziare l’Area Marina Protetta del Sinis che ha messo a disposizione i tecnici per rendere fruibile l’ostello di Funtana Meiga, ritrovo per atleti e allenatori”, ha concluso il presidente del Circolo Nautico Oristano, “e i genitori dei nostri ragazzi che ci hanno dato una mano: alcuni addirittura hanno preso giorni di ferie. Poi c’è la famiglia Murtas che si è impegnata a preparare pranzi e cene per tutti. Siamo un bel gruppo”.

La manifestazione “I Giganti dello Sprint” è patrocinata dalla Regione Sardegna, dai Comuni di Oristano, Cabras e Zeddiani, dall’Associazione nazionale Stelle, Palme e Collari d’oro al Merito del Coni e del Cip e dalla Fondazione Mont’e Prama.

Sabato, 19 novembre 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.