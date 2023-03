Tra riti e processioni, Alghero rivive la tradizione della Setmana Santa

Svelato ieri anche il video promozionale dell’evento: con le musiche tratte da “Les et paraules de Jesucrist a la creu”, composta e diretta dal maestro Francesco Santino Scognamillo, con la realizzazione dell’associazione musicale “Lo Fontuni” di Alghera e la collaborazione dell’orchestra d’archi Azuni di Sassari, propone delle immagini senza tempo tra le vie del centro storico.

Il rito del Discendimento – il Desclavament, evento tra i più partecipati dell’intera settimana – sarà trasmesso in diretta dall’emittente Catalan Tv, sul maxischermo all’esterno della Cattedrale di Santa Maria e sul canale Youtube della Diocesi di Alghero-Bosa.

Il programma. Gli eventi a cura della Diocesi di Alghero-Bosa e della Fraternita Misericordia di Alghero seguiranno questo calendario.

Venerdì di Passione – 31 marzo

Ore 20.00 – Processione dell’Addolorata (percorso: dalla chiesa di San Francesco, via Calto Alberto, piazza Duomo, via Santa Barbara, via Cavour, via Don Deroma, via P. Umberto, via G. Ferret, via Simon, via Roma, via C. Alberto, chiesa di San Francesco, rientro della Confraternita alla Chiesa della Misericordia).

Domenica delle Palme – 2 aprile

Ore 10.00 – Benedizione delle Palme nella chiesa di San Francesco. Processione verso la Cattedrale: via P. Umberto, via G. Ferret, via C. Alberto, piazza Duomo, Cattedrale.

Ore 10.30 – Cattedrale: Santa Messa presieduta dal vescovo, padre Mauro Maria Morfino. Rientro della Confraternita presso la chiesa della Misericordia.

Martedì Santo – 4 aprile

Ore 20.00 – Processione dei Misteri (percorso: dalla chiesa di San Francesco, via C. Alberto, piazza Duomo, omelia in Cattedrale, piazza Duomo, via Santa Barbara, via Cavour, via Don Deroma, via P. Umberto, via G. Ferret, largo San Francesco, via Kennedy, via XX Settembre, via Sant’Agostino, via Vittorio Veneto, via Vittorio Emanuele, via Roma, via C. Alberto, chiesa di San Francesco, rientro presso la chiesa della Misericordia).

Giovedì Santo – 6 aprile

Ore 10.00 Cattedrale: Santa Messa Crismale presieduta dal vescovo, padre Mauro Maria Morfino; accompagna la funzione il coro diocesano Alghero-Bosa

Ore 18.30 Cattedrale: Messa in “Coena Domini” e rito della lavanda dei piedi, celebrata dal vescovo, padre Mauro Maria Morfino.

Ore 21.00 – Processione per visita Eucaristica (percorso: chiesa della Misericordia, via Misericordia, chiesa di San Michele, va C. Alberto, via G. Ferret, largo San Francesco, via Kennedy, via XX Settembre, via Giovanni XXIII, via Mons. Ciuchini, chiesa della Mercede, via Mons. Ciuchini, via Giovanni XXIII, via XX Settembre, via Kennedy, largo San Francesco, via G. Ferret, via C. Alberto, chiesa di San Francesco, via C. Alberto, piazza Duomo, Cattedrale, piazza Duomo, via Santa Barbara, via Cavour, via Don Deroma, via P. Umberto e rientro alla chiesa della Misericordia).

Ore 22.00 Cattedrale: Adorazione Eucaristica presso l’Altare della Reposizione.

Venerdì Santo – 7 aprile

Ore 08.00 Cattedrale: Ufficio delle letture e Lodi Mattutine presiedute dal vescovo, padre Mauro Maria Morfino.

Ore 11.20 Processione della via Crucis (percorso: chiesa della Misericordia, via P. Umberto, via G. Ferret, via C. Alberto, piazza Duomo, Cattedrale di Santa Maria).

Ore 11.40 Cattedrale: Innalzamento del Cristo – accompagna la funzione l’associazione musicale Lo Frontuni.

Ore 16.00 Cattedrale: Celebrazione liturgica della Passione del Signore, presieduta dal vescovo padre Mauro Maria Morfino; Lettura della Passione, Adorazione della Croce, Comunione Eucaristica.

Ore 20.00 Processione del Discendimento verso la Cattedrale (percorso: chiesa della Misericordia, via P. Umberto, via G. Ferret, via C. Alberto, piazza Duomo, Cattedrale).

Ore 20.30 Cattedrale: Predica del Discendimento con omelia, accompagna il rito l’associazione Akademia Cantus et Fidis Coro Matilde Salvador. La funzione verrà proiettata in piazza Duomo.

Ore 21.30 – Processione del Venerdì Santo (percorso: Cattedrale, via Santa Barbara, via Cavour, via Don Deroma, via P. Umberto, via G. Ferret, via Cavour, bastioni C. Colombo, via C. Alberto, via G. Ferret, largo San Francesco, via Kennedy, piazza Sulis, lungomare Dante, via Gramsci, via Pascoli, via Sassari, via Carducci, piazza della Mercede, via Nuoro, via Sant’Agostino, via V. Veneto, via V. Emanuele, via Roma, via C. Alberto, via G. Ferret, via P. Umberto, chiesa della Misericordia).

Sabato Santo – 8 aprile

Ore 21.00 Cattedrale – Solenne Veglia Pasquale, Liturgia della Luce, Liturgia della Parola, Liturgia Battesimale ed Eucaristica, presieduta dal vescovo, padre Mauro Maria Morfino. Il Coro polifonico Algherese cura i canti della celebrazione.

Domenica di Pasqua – 9 aprile

Ore 9.00 Processione della Madonna (percorso: chiesa di San Francesco, via C. Alberto, bastioni C. Colombo, angolo via C. Alberto, luogo dell’incontro)

Ore 09.30 Processione di Gesù Risorto (percorso: chiesa della Misericordia, via Misericordia, bastioni C. Colombo, angolo via C. Alberto)

Ore 09.45 – Incontro di Gesù Risorto con la Madonna (bastioni C. Colombo, angolo via C. Alberto), manifestazione di spari a salve a cura dell’associazione Gruppo cacciatori armeria Tanda.

Ore 09.50 Processione (percorso: via C. Alberto, via G. Ferret, largo San Francesco, via Kennedy, via XX Settembre, via La Marmora, via V. Emanuele, via Roma, via C. Alberto, piazza Duomo, Cattedrale).

Ore 10.30 – Messa Solenne presieduta dal vescovo, padre Mauro Maria Morfino

Ore 12.00 – Rientro della processione alla chiesa della Misericordia: piazza Duomo, via Santa Barbara, via Don Deroma, via P. Umberto, cChiesa della Misericordia.

Ore 12.00 Cattedrale: Santa Messa

Seconda Domenica di Pasqua – 16 aprile

Ore 10.30 Santuario N. S. di Valverde: Santa Messa officiata dal vescovo, padre Mauro Maria Morfino; canta il Coro polifonico olmedese Incantos.