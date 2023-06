Tra Putzu Idu, Sa Mesa Longa e S’Arena Scoada quasi 850 parcheggi, pagamenti anche con le carte

San Vero Milis

Il servizio sarà attivo fino a metà ottobre

Sono quasi 850 i parcheggi a pagamento disponibili questa estate nella marina di San Vero Milis. Il servizio, partito lo scorso fine settimana e affidato alla Parcheggio 5 srl di Macerata, sarà attivo fino al 15 ottobre. “L’azienda ha provveduto a installare in questi giorni le antenne che permetteranno agli utenti di pagare la sosta anche con le carte”, ha detto il sindaco Luigi Tedeschi.

La sosta si paga tra le 8 e 20 in via Zinnigas a Putzu Idu (44 stalli), sul lungomare di Putzu Idu e a Mandriola (200), a Sa Mesa Longa (404), S’Arena Scoada (85), Sa Marigosa – ex area camper (70 stalli camper), e al rimessaggio rimorchi natanti a Mandriola, in via Bidd’e Maiori (40 stalli).

Diversi sono gli stalli riservati ai disabili e i parcheggi rosa, questi ultimi per le donne in stato di gravidanza e le mamme con neonati al seguito.

Sono stati lasciati 150 stalli con sosta libera a Mandriola, nei pressi della chiesa di San Lorenzo.

Per le auto la sosta fino a due ore costa 3 euro, 4 euro fino a quattro ore, 5 euro fino a sei ore, 6 euro per l’intera giornata. Più alte le tariffe per autocaravan: 4,50 euro fino a due ore, 6 euro fino a quattro ore, 7,50 euro fino a sei ore, 9 euro intera giornata, 25 euro tre giorni, 60 euro una settimana.

Tornano gli abbonamenti stagionali a 20 euro per residenti a San Vero Milis, i proprietari di case e coloro che dispongono a vario titolo di immobili nella marina, e per i lavoratori impegnati nelle borgate. Parcheggio gratuito per chi presta il servizio di salvamento a mare.

Anche quest’anno, inoltre, il lungomare di Putzu Idu sarà chiuso al traffico la sera nei mesi estivi. “Stiamo preparando l’ordinanza”, ha concluso Tedeschi, “le auto non potranno passare dal lungomare a partire da metà luglio e fino al termine di agosto, tra le 20.30 e le 5 del mattino”.