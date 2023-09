Tra pochi giorni, l’attesissimo weekend dedicato ad Hervé Tullet prenderà vita a Palazzo Doglio!

Venerdì 15 settembre sarà una giornata dedicata al divertimento creativo con due eccezionali atelier creativi per genitori e figli, organizzati con il prezioso supporto del Museo in Erba di Lugano:

Alle 17: “Il Prato Fiorito”: I bambini daranno vita a un gigantesco prato fiorito utilizzando macchie di colore, cerchi e pennellate veloci. Al comando “STOP! CAMBIATE POSTO,” i bambini saranno invitati a muoversi e continuare il lavoro su un altro foglio, creando così un grande prato fiorito condiviso. Un’esperienza condivisa e dinamica!

Alle 18.30: “Il Maxi Ingorgo”: I bambini creeranno scene fantasiose di città guidando un pennello. Seguiranno istruzioni per superare ostacoli e dare vita a un maxi ingorgo artistico.

La quota di partecipazione comprende l’accesso ad uno degli atelier, una deliziosa merenda firmata dal “mago” del cioccolato Gianluca Aresu e un’edizione limitata di grafiche create da Tullet.

Per prenotare i posti per gli atelier creativi per genitori e figli, scrivere a [email protected] .

Palazzo Doglio vi aspetta per un weekend di pura ispirazione artistica e divertimento!