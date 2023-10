Tra Oristano e Tramatza vinto un milione di euro al “Gratta e Vinci”

Cronaca Le due vincite dopo quella registrata a Fordongianus la scorsa settimana

Dopo Fordongianus la dea bendata arriva anche ad Oristano e Tramatza. Come segnala l’agenzia Agimeg un fortunato giocatore ha acquistato in una ricevitoria di via Cagliari un tagliando “Gratta e vinci” della serie “500 Special”, di 5 euro, ottenendo la vincita massima da 500mila euro.

Analogo premio anche a Tramatza, dov’è stato acquistato un “Gratta e vinci” “La Star”, sempre da 5 euro, nella ricevitoria di via Veneto: anche qui la stessa vincita massima da mezzo milione di euro.

La settimana scorsa altri 500mila euro erano stati con i sempre con un “Gratta e vinci”, stavolta a Fordongianus.

Lunedì, 9 ottobre 2023

