Tra Oristano e Santa Giusta avanza il cantiere stradale: traffico rivoluzionato

Santa Giusta

Come cambia temporaneamente la circolazione

Con l’avanzare dei lavori lungo la strada provinciale 56 nel tratto che unisce Oristano a Santa Giusta, scatta la temporanea revisione della circolazione stradale.

Chi è diretto a Santa Giusta trova le due corsie di destra chiuse per fare spazio al cantiere, restano aperte quelle di sinistra: una per i veicoli diretti a Oristano e l’altra proprio per quelli in arrivo dalla città.

Per segnalare le modifiche è stata tracciata la segnaletica provvisoria gialla e sono stati posizionati cartelli e conetti. Certamente il traffico subirà rallentamenti, specialmente nelle ore di punta.

Inoltre, in questa fase dei lavori si è reso necessario chiudere temporaneamente l’ultimo tratto di via Parigi, tra via Praga e l’incrocio con la sp 56.

Inoltre, i veicoli in arrivo a Santa Giusta non possono svoltare su via Puccini. Possono farlo soltanto i mezzi diretti verso nord.

Nessun problema, invece, per chi ha necessità di svoltare per la zona artigianale di Santa Giusta.

Nei mesi scorsi il Consorzio Industriale Provinciale di Oristano ha affidato e consegnato i lavori del primo lotto all’impresa Intercos di Quartu Sant’Elena, che ha presentato un ribasso del 28,209% sul prezzo a base d’asta, con un’offerta di 1.634.681 euro, al netto di Iva (più 57.000 euro per gli oneri della sicurezza).

Nella prima fase dei lavori, l’impresa sta intervenendo nel territorio di Santa Giusta. Qui verranno realizzate una rotonda all’altezza della zona Pip del paese e un’altra all’incrocio tra le vie Parigi e Puccini.