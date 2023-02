Tra ombrelli colorati e siti archeologici, tappa ad Abbasanta con i cammini dell’Arcidiocesi

Dopo la visita alla cappella dedicata a san Filippo e san Giacomo, i partecipanti sono partiti alla volta del Nuraghe Losa. Qui a fare gli onori di casa il presidente della Paleotour Dario Vinci e la sindaca di Abbasanta Patrizia Carta, che hanno avuto parole di lode definendo i pellegrini “coraggiosi per essere oggi qui al Losa, sfidando il tempo avverso” e invitandoli a tornare in primavera per poter ammirare i campi in fiore.

“Ad oggi”, ha spiegato don Ignazio Serra, responsabile dell’Ufficio della pastorale del turismo dell’Arcidiocesi di Oristano, “i pellegrini che hanno preso parte ai 16 cammini sono stati 752 e i chilometri complessivi percorsi 90. Restano gli ultimi due paesi di Villanova Truschedu (5 marzo) e Fordongianus (12 marzo). Con l’ultimo cammino si arriverà a quota 103 km e i pellegrini complessivi si stima che si aggireranno attorno alle 850 presenze”.

“Una riprova di come i borghi del Guilcier-Barigadu possano, uniti in un grande gioco di squadra, essere attrattori potenti sotto il profilo del turismo religioso e non solo per i pellegrini e i turisti che desiderano scoprire la bellezza della natura, del bacino idrico, dei siti archeologici ed ecclesiali, nella cucina sana e a chilometro zero, facendo della lentezza e dell’ospitalità la chiave vincente in quest’angolo di Sardegna bagnato da lago Omodeo” ha concluso son Ignazio. “Nei prossimi mesi, con un piccolo gruppo di camminatori del cammino di Santiago e Santa Barbara si testeranno 3 o 4 cammini da 25 km abbracciano più paesi del Guilcier -Barigadu. Si partirà da S’Angelu di Neoneli per fare tappa al santuario di San Costantino Magno di Sedilo”.

Martedì, 28 febbraio 2023