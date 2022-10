Sedilo

Attesa anche per il Palio del Guilcier, domenica mattina



Sedilo si prepara ad ospitare Ichnos e Zenias de Atonzu: tra sabato 8 e domenica 9 ottobre, una doppia manifestazione per promuovere in un caso la solidarietà e nell’altro il patrimonio culturale ed enogastronomico del territorio. Tanti appuntamenti animeranno le due giornate, con numerosi espositori, degustazioni e vendita di prodotti agroalimentari a chilometro zero, laboratori sulla preparazione del formaggio e della pasta tradizionale, ovviamente con tanta musica nell’ambito di Ichnos – Sonos de solidariedade.

“Una ricchissima kermesse che anno dopo anno cresce, anche grazie alla Regione Sardegna e alla Fondazione di Sardegna”, dice il sindaco di Sedilo, Salvatore Pes, “con l’intento di diventare un punto di riferimento per i produttori locali e per le associazioni che da anni si impegnano per valorizzare il nostro ricchissimo patrimonio culturale, identitario e enogastronomico”.

Il programma. Si inizierà il sabato mattina nel segno della solidarietà, con la presenza dell’autoemoteca dell’Avis per la raccolta del sangue. Poi una serie di laboratori ideati da alcune associazioni locali, destinate alle classi delle scuole del plesso di Sedilo.

Dal pomeriggio e poi e per tutta la giornata di domenica 9 ottobre saranno visitabili i numerosi stand che coloreranno il centro storico. Tra enogastronomia e artigianato, arte e cultura, in questi due giorni sarà possibile assistere a dimostrazioni e laboratori, oltre che partecipare a visite guidate, attività ludiche e presentazioni di libri: tutte attività pensate per far trascorrere ai visitatori un fine settimana diverso dal solito.

Il programma della domenica mattina prevede anche una tappa al galoppatoio comunale: qui si terrà il quinto Palio del Guilcier, che metterà alla prova l’abilità dei fantini.

Durante le due giornate, la musica di Ichnos – Sonos de solidariedade proporrà una riflessione sul tema “Lo spopolamento: azioni concrete per politiche di comunità”, con un convegno guidato da Giuliano Marongiu, al quale interverranno anche il presidente della Regione, Christian Solinas, e alcuni rappresentanti del mondo della scuola.

La manifestazione musicale vedrà poi alternarsi sul palco il duo Doppio Diesis in collaborazione con Daniele Orta, Cuncordu Sas Bator Colonnas di Scano di Montiferro, Maria Luisa Congiu, Laura Spano, Roberto Tangianu, Carlo Crisponi, Peppino Bande, Rockfellers.

Spazio anche al teatro e alla musica corale: Ichnos prosegue la domenica pomeriggio con la commedia itinerante “Comare Vardetta”, proposta dAlla compagnia teatrale Barbariciridicoli. A seguire, Inghirios de Ballu, Su Cuntzertu de Abbasanta, Armonia Sarda, Piero Marras, presentati da Veronica Fadda.

Durante la manifestazione Piero Marras consegnerà il Premio solidarietà 2022 a Paolo Fresu.