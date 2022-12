Solarussa

Ecco il programma a cura del Comune in collaborazione con la pro loco, i comitati e le associazioni locali

Solarussa si prepara ad accogliere e festeggiare il Natale e lo fa anche quest’anno con la rassegna “Aspettando il Natale 2022” che torna con un ricco programma, tra iniziative ed eventi a tema, che accompagneranno la comunità per tutto il periodo festivo.

Dalla musica, ai tradizionali mercatini natalizi ad attività pensate per i più piccoli. L’amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro loco, i vari comitati e associazioni locali, hanno lavorato insieme per offrire un programma che venisse incontro a tutti e che fosse il più variegato possibile.

“Ringrazio in particolare tutti i componenti della giunta, del consiglio, i dipendenti comunali, i soci dell’associazione turistica Pro Loco, i componenti dei Comitati e delle associazioni locali oltre a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, hanno collaborato alla definizione del programma”, dichiara il sindaco di Solarussa Mario Tendas. “Strada facendo predisporremo i manifesti per ogni singola iniziativa. Intanto ancora grazie a tutti per la preziosa collaborazione. Partecipiamo numerosi e rendiamo più piacevoli e coinvolgenti le singole iniziative”.

Il programma. Si parte giovedì 8 dicembre, il giorno dell’Immacolata, con il primo appuntamento in Pratza dei Is ballus che farà da cornice non solo al mercato natalizio con tanti espositori presenti con i loro stand, ma anche alla castagnata, all’intrattenimento musicale, oltre al servizio bar e ai giochi per i bambini. Il tutto è a cura del comitato per i festeggiamenti di San Gregorio Magno, Leva 73. Non solo, sempre per l’Immacolata, ci sarà anche l’inaugurazione del presepe, allestito negli spazi dell’ex Cinema e a cura della Pro loco.

I festeggiamenti a tema natalizio non si fermano qui: appuntamento a sabato 10 dicembre con la proiezione del film “Quartet” nell’ex Casa Sanna, a cura della cooperativa sociale “Paradigma”.

Le voci del coro polifonico Eleonora d’Arborea, diretto dal maestro Antonello Manca, risuoneranno invece sabato 17 dicembre negli ex locali Naitana mentre venerdì 23 dicembre, spazio ai più piccoli con la festa natalizia nell’ex Casa Sanna, organizzata dal baby parking “Isola dei sogni” di Giulia Spanu.

Si prosegue poi mercoledì 28 dicembre, negli ex locali Naitatana, con la rassegna “Dimoras: presentazione letteraria, musica e buon cibo…”, mentre il giorno dopo, giovedì 29 dicembre, negli ex locali di Casa Sanna, si terrà il concerto “Christamas Sax” del duo sassofono e pianoforte, con Maria Grazia Arca e Riccardo Zinzula. A chiudere le vacanze di Natale, venerdì 6 gennaio, sarà il “Moto Befana” organizzato dall’associazione motociclistica Bad Bikers.

Tutti gli incontri e le iniziative sono a ingresso gratuito.