La manifestazione di cicloturismo non è solo una sfilata di bici d’epoca, ma anche un momento goliardico: una vera e proprio sfilata carnevalesca estiva a cui tutti possono partecipare, in sella a una Graziella o no, armati di fantasia e voglia di divertirsi. La Graziellata è a cura di Mèt.

Sabato 6 agosto Altrimari si sposterà invece sul lungomare di Putzu Idu: di fronte al chiosco Mèt, alle 18 andrà in scena la settima edizione della Graziellata . Originariamente previsto per la domenica, l’evento è stato anticipato di un giorno.

È un romanzo di sogni e avventure che accompagna i lettore in una sorta di etnografia fantastica di isola in isola, alla ricerca di un tesoro nascosto. Ne emerge una Sardegna piena di storie e leggende, complici una lingua primordiale e visionaria e un immaginario che ricorda quello omerico.

Fonte: Link Oristano

