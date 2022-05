Arborea

Progetti e valori in una nuova campagna

Anche la Cooperativa Arborea celebra mercoledì 1° giugno la Giornata internazionale del Latte, istituita dalla Fao più di 20 anni fa (era il 2001) per celebrare questa bevanda attraverso la sensibilizzazione dei consumatori sulla sua ricchezza nutrizionale fin dai primi giorni di vita, e la promozione di tutti i suoi derivati nel sostentamento socio-economico del pianeta.

Il latte è nutrimento, salute, ma anche cultura ed economia. Soprattutto in una regione come la Sardegna che vanta specificità e tre tipologie – vaccino, ovino e caprino – il latte è alla base di filiere produttive che creano ricchezza e alimenti genuini apprezzati nei mercati di tutto il mondo.

Il ruolo di Arborea. In Sardegna e non solo ormai tutti identificano Arborea con i suoi prodotti agroalimentari (carne, ortofrutta), ma soprattutto con il latte che la prima cooperativa lattiero-casearia della Sardegna, fondata oltre 65 anni fa, produce da aziende isolane e declina in un’articolata gamma di prodotti.

L’azienda raccoglie oggi 200 milioni di litri di latte 100% sardo, di cui 90 milioni trasformati in latte UHT (40% per il mercato regionale e 60% per la Penisola).

“Un lavoro incessante, di passione e fatica, quello delle 190 famiglie dei nostri soci allevatori (con un indotto di tremila), che crea ricchezza non solo nella cittadina dell’Oristanese, ma in tutta la regione”, sottolinea la Cooperativa.

La 3A oggi si colloca tra le prime aziende nazionali del settore lattiero caseario: è terza nel mercato nazionale del latte UHT ed è poi al secondo posto in termini di quota di mercato del latte a lunga conservazione nel Centro e nelle Isole (fonte IRI, 2022). La cooperativa, inoltre, è leader nazionale nel latte di capra con il marchio Girau, Fattorie di Sardegna.

Sostenibilità e benessere animale. Tutto questo “avviene in stalle dove il benessere animale è il principio-faro della produzione quotidiana e in stabilimenti all’avanguardia attenti alla tutela dell’ambiente”, fa sapere ancora la Cooperativa lattiero casearia.

“Viviamo un momento storico complesso, anzi particolarmente difficile a causa della guerra e della situazione internazionale in generale che hanno portato aumenti spropositati per materie prime e energia – sottolinea Remigio Sequi, presidente del Gruppo Arborea -. Eppure, mai come oggi i soci Arborea e la filiera tutta continuano a investire nella sostenibilità ambientale, perché “trattare” bene la nostra terra, è condizione essenziale per garantire un latte buono e sano. Prova ne siano le recenti certificazioni raggiunte, a garanzia della qualità dell’ampia gamma di prodotti. Arborea è un territorio unico, perché qui si raccoglie il 70% del latte vaccino che viene trasformato. Il sistema produttivo “porta a porta” (le aziende agricole distano in media 6 chilometri dallo stabilimento principale) garantisce l’assoluta freschezza dei prodotti e un controllo qualitativo della filiera eccellente. Celebrando la Giornata internazionale del latte – conclude il presidente – vogliamo altresì rimarcare anche noi di Arborea il forte legame fra il comparto lattiero caseario del nostro distretto e i principi Fao-Nazioni Unite che l’hanno ispirata, tra cui lo sviluppo sostenibile della filiera unito a un processo di transizione energetica sul quale siamo fortemente impegnati”.

Passato, presente e futuro. Tradizione e innovazione dunque. Il Gruppo Arborea lavora ogni giorno per portare nelle tavole dei suoi consumatori la genuinità del suo latte ma anche il gusto di prodotti che intercettano i nuovi trend e le esigenze dell’alimentazione contemporanea. “Con A.Yo – ricorda il direttore generale di 3A Andrea Agostini – abbiamo innovato il mercato degli yogurt portando sugli scaffali il primo yogurt prodotto con latte di mucca e pecora, 100% sardi. Ma già in passato abbiamo presentato novità che hanno incontrato il gusto dei clienti e, in qualche caso, facendo scoprire loro nuovi sapori. Oggi e domani intendiamo continuare a promuovere crescita e benessere, produttività e creazione di valore. L’obiettivo della cooperativa è raddoppiare il fatturato auspicabilmente entro 10 anni, raggiungendo la quota di 300 milioni di euro entro il prossimo quinquennio, conquistando nuove fette di mercato soprattutto nella Penisola e all’estero”.

Campagna promozione. Per sensibilizzare ulteriormente i consumatori sull’importanza del latte nell’alimentazione quotidiana, ma anche le istituzioni e la Gdo sul valore che la filiera produttiva genera per il territorio, Arborea lancerà in questi giorni una articolata campagna di promozione, con il claim “Dal 1956 facciamo crescere la Sardegna”, con speciali affissioni, attività digital e pubblicazioni sulla stampa.