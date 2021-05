Tra Is Arutas e Mari Ermi raccolti 500 chilogrammi di rifiuti

Quasi 500 chilogrammi di rifiuti sono stati raccolti nella prima delle Giornate Ecologiche 2021, organizzate dall’Amministrazione comunale di Cabras insieme all’Area Marina Protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre, in collaborazione con la Consulta Giovani Cabras, l’Associazione Tzur San Giovanni di Sinis, la sezione di Oristano della Lipu e la Cooperativa Alea.

Il pomeriggio è iniziato alle 15 con l’incontro preliminare al centro polivalente, dove il direttore dell’AMP Massimo Marras ha accolto i partecipanti, che si sono divisi in due squadre, una per il litorale di Is Arutas e l’altra per Mari Ermi.

Ottimo il risultato, fanno sapere dal Comune di Cabras: tra le due località marine sono stati prelevati circa 500 chilogrammi di rifiuti, in prevalenza plastiche, ma non sono mancati i rifiuti ingombranti, gli pneumatici, il vetro e addirittura una scatola colma di mattonelle in ceramica.

“Non si deve sottovalutare l’importanza di questi appuntamenti – ha sottolineato il direttore dell’AMP Massimo Marras -, perché il territorio ha costantemente necessità del nostro intervento. Per quanto riguarda il prelievo delle plastiche ad esempio, è indispensabile portare via dal litorale bottiglie e contenitori prima che si frantumino e si trasformino in microplastiche”.

Oltre agli organizzatori sono stati diversi i volontari che hanno preso parte alla raccolta, tra loro anche rappresentanti della sezione di Cabras di Italia Nostra e studenti universitari rientrati appositamente dal capoluogo per amore della propria terra.

Nella zona di Mari Ermi è stato eccezionalmente trovato anche un nido di fratino, appositamente segnalato e protetto per evitare che possa venire distrutto dal passaggio dell’uomo.