Cagliari

Nato a Milano, ha alle spalle tante esperienze politiche

È nato in Lombardia, ma le origini sono di Ruinas. Il parlamentare di Fratelli d’Italia Stefano Maullu porterà con sé alla Camera dei Deputati un po’ di Sardegna. Si siederà vicino a Francesco Mura, unico oristanese a Montecitorio, anche lui in quota Fdi.

Per Maullu questa non sarà la prima esperienza politica. Già europarlamentare, è stato anche consigliere comunale di Milano e consigliere regionale in Lombardia.

“Non solo i sette eletti in Sardegna”, scrive in una nota il deputato Salvatore Deidda, “grazie a Fratelli d’Italia, le vertenze dell’isola avranno il supporto dei sardi di seconda generazione. Oltre a Giorgia Meloni, alla Camera dei Deputati sono stati rieletti Mauro Rotelli, viterbese originario di Alghero, iscritto al circolo Sardi in Tuscia, e Gianluca Vinci di Reggio Emilia, originario di Arbus. Sono stati inoltre eletti per la prima volta Stefano Maullu, originario di Ruinas, e Fabio Pietrella, originario di Bonorva e presidente di Confartgianato Moda”.

“Costituiremo un intergruppo di lavoro parlamentare”, aggiunge Deidda, “in cui inviteremo i parlamentari delle altre forze politiche, in modo da concordare le iniziative politiche più importanti per la Sardegna”.

Venerdì, 30 settembre 2022