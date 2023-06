Tra i prodotti tipici Pat entra anche Su mazzamurru - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 08 GIU - Una ricetta antica all'insegna del riciclo. Su mazzamurru, la zuppa di pane al pomodoro cagliaritana, è diventato ufficialmente un prodotto tipico e tradizionale della Sardegna. Un riconoscimento atteso, il Pat, per questo piatto gustoso, poco elaborato, sostenibile: fette di pane raffermo, salsa di pomodoro e pecorino grattugiato sono gli ingredienti base. Ma ne esistono diverse varianti, arricchite, e oggi la creatività degli chef lo ha fatto diventare da piatto povero a ricercato, una pietanza gourmet anche d'alta cucina.

Salgono intanto a 243 i Pat sardi, 21 in più rispetto allo scorso anno.

"Per riprodurre un buon mazzamurru ideale sarebbe procurarsi pane ottimo, ad esempio, moddizzosu, coccoi e buoni prodotti. Fa parte del tradizionale ricettario del cagliaritano da almeno due secoli, come attestato dai documenti analizzati", spiega all'ANSA l'antropologa culturale Alessandra Guigoni che assieme a Roberto Pisano, delegato di Cagliari dell'Accademia Italiana della Cucina e Sommelier Associazione Italiana Sommelier, ha iscritto la preparazione gastronomica nel prestigioso elenco dei Pat.

Un lavoro di ricerca su testi e raccolta di testimonianze. "Per tutta la prima metà del '900 su mazzamurru arriva nelle tavole dei cagliaritani come piatto unico, un equilibrio tra proteine e carboidrati - spiega Pisano - poi il benessere economico e l'arrivo di nuove creazioni culinarie lo hanno messo in ombra".

Alessandra Guigoni poi osserva: "Purtroppo è ancora raro poterlo ordinare in ristorante o in trattoria, ma pian piano sta entrando nei menu. Oltre a essere molto saporito è creato secondo i principi della cucina circolare, sostenibile sempre più attuale. Oggi i turisti vanno alla ricerca di specialità tipiche e su mazzamurru ha tutte le caratteristiche per essere un attrattore turistico". Si serve per lo più caldo "ma - sottolinea Roberto Pisano - è ottimo anche tiepido, da gustare nella bella stagione". (ANSA).



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna