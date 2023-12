Tra i corteggiatori di Uomini e Donne c'è un avvocato di Cagliari: "Federico, mi piaci ma tagliati la barba"

C’è anche un avvocato cagliaritano, Federico Castello, tra i nuovi corteggiatori del programma di Canale 5, Uomini e Donne, condotto ogni pomeriggio da Maria De Filippi. Quarantasei anni, un figlio, esperto divorzista, ha deciso di partecipare per corteggiare una delle “dame” più note del contenitore televisivo visto da milioni di persone, Barbara. “Mi occupo di diritto di famiglia, separazioni e divorzi”. E subito Gianni Sperti, ospite fisso del programma, fa la battuta: “Qua può essere utile”. Tina Cipollari lo incalza: “Quanto è la tua parcella? Quanto prendi per un divorzio?”, ma Barbara la interrompe: “Lo dirai a me in privato. Come mai hai scelto me?”. E l’avvocato cagliaritano si confessa davanti alle telecamere: “Mi ha colpito di primo impatto la tua bellezza oggettivamente innegabile. Guardavo la tv e sono rimasto per sentirti, ho visto un confronto tra te e un ragazzo del parterre, ho notato che ti rattristavi, hai trasmesso un sentimento negativo legato all’età, invece penso sia bellissimo sapere che tu non sei anagraficamente giovane e sei la donna bella che sei e hai l’età che hai, a me colpisce questo aspetto”. E la scintilla scocca a metà: “Ti sei presentato bene ma non sopporto la barba, si può tagliare? Diventa un ostacolo, la tua è molto folta però sei un bell’uomo”.

Federico è irremovibile e lo rimarca in più occasioni: “No, ci tengo alla mia immagine”. Barbara è altrettanto categorica e lo liquida con un “mi dispiace, odio i peli”, antipasto di una eliminazione. E lui assicura: “Ma nel resto del corpo non ne ho”. Poi, però, arrivano in soccorso del legale di Cagliari la stessa Maria De Filippi, con Tina e Gianni. E, alla fine, la “dama” concede una chanche all’avvocato, e si mettono a ballare. Alla fine scoppierà davvero un colpo di fulmine? Si potrà sapere solo nelle prossime puntate di Uomini e Donne.