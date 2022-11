“Il concerto gospel”, prosegue il primo cittadino, “servirà ad aiutare la raccolta fondi in favore delle missioni dirette in Bolivia, portata avanti da una nostra concittadina Rosella Tiana, che da quasi vent’anni si trova lì. Chi vorrà, sia sabato che domenica, negli spazi del salone parrocchiale potrà acquistare dei manufatti e piccole creazioni artigianali realizzati dai bambini boliviani: piccoli presepi, sciarpe e oggetti che ricordano i colori e le atmosfere della Bolivia. Un piccolo gesto che può fare la differenza”.

L’iniziativa, organizzata dall’Ente Concerti “Alba Pani Passino” di Oristano in collaborazione con il Comune di Nurachi si inserisce nell’annuale manifestazione promossa dalle associazione sportive “Gli amici di Marco” e “Annuagras”, per la raccolta di fondi a sostegno delle missioni Bolivia.

Fonte: Link Oristano

