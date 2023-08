Tra gli alberi da frutto coltivava anche piante di canapa: arrestato dalla polizia

Cronaca Dopo una perquisizione sequestrati un chilogrammo di infiorescenze e 13.000 euro in contanti

La canapa trovata dalla polizia a San Sperate

San Sperate

Un uomo di 48 anni è stato arrestato in flagranza di reato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Ieri mattina i poliziotti hanno perquisito la sua abitazione e hanno scoperto che nel terreno adiacente venivano coltivati non solo alberi da frutto ma anche 11 piante di canapa, alte circa due metri.

È stato sequestrato anche un chilogrammo di infiorescenze di marijuana già essiccate, conservate in alcuni barattoli, oltre a 13.000 euro in contanti.

Da tempo gli investigatori del Gruppo falchi della Squadra Mobile tdi Cagliari tenevano sotto controllo l’uomo, incensurato, e la sua abitazione, nelle campagne di San Sperate.

Il quarantottenne è riportato a casa, ai domiciliari, in attesa dell’udienza in Tribunale per la convalida dell’arresto.

Giovedì, 3 agosto 2023

