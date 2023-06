Tra fede e bellezza, torna ad Arborea la tradizionale infiorata in piazza

Arborea

Tanti i temi proposti quest’anno, anche quello della pace per l’Ucraina e il mondo

Torna ad Arborea l’appuntamento annuale che unisce la fede ai colori dei fiori: tra attualità e temi religiosi domenica prossima 11 giugno si rivivranno le emozioni dell’infiorata in occasione della ricorrenza del Corpus Domini.

Ad abbellire la piazza di Santa Maria Ausiliatrice saranno autentiche opere d’arte create dalle donne e dagli uomini di Infiorar Arborea.

“Ci saranno probabilmente ben sette quadri, ma non ne abbiamo la certezza data la carenza di fiori e qualche difficoltà nel loro reperimento”, ha spiegato il parroco di Arborea Don Silvio Foddis.

Anche quest’anno tra le creazioni ci sarà un po’ di attualità.

“Riproporremo la figura di Santa Maria Ausiliatrice, per ricordare la prima infiorata del 24 maggio del 1945; il logo della Giornata mondiale della Gioventù ospitata dal Portogallo e il cuore della pace in onore dell’Ucraina, devastata dalla guerra”, ha illustrato don Foddis. “Poi ancora creazioni ispirate ai riti della comunità, come l’Eucaristia, e religiosi come lo Spirito Santo, l’antico monogramma di Cristo e i pesci simbolo della vocazione”.

Le infiorate si potranno ammirare al termine della processione.

“Dopo la messa in piazza Giovanni Paolo II partiremo in corteo fino al municipio, per la tradizionale benedizione del balcone”, ha concluso Don Foddis. “Si andrà dunque in piazza Santa Maria Ausiliatrice per ammirare le opere intorno alle 20”.

