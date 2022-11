“Abbiamo ricevuto numerosi commenti positivi sia per l’organizzazione che per gli spettacoli proposti”, ha detto il presidente. “L’esibizione dei Mamuthones di Mamoiada è stata sicuramente quella più attesa, tanto che il sabato abbiamo registrato più presenze rispetto alla domenica e alle edizioni degli scorsi anni”. Particolarmente apprezzato il ballo delle maschere intorno alla statua dell’oristanese Mauro Podda, ospitata nel museo della Casa del pane.

“Non abbiamo raggiunto i numeri del 2017 e 2018, ma è andata davvero benissimo in questa prima edizione dopo il covid”, ha spiegato il presidente della Pro loco, Francesco Urru. “È ancora presto per avere le cifre definitive, stiamo ancora raccogliendo le informazioni dalle varie associazioni locali che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Posso solo dire che la domenica sera gli stand e i punti ristoro hanno registrato il tutto esaurito”.

Bilancio più che positivo a Villaurbana per l’edizione numero 23 della Sagra del pane, con afflussi record. La Pro loco ha annunciato un’apertura straordinaria del museo del pane per il 19 ottobre, per accontentare chi non è riuscito a visitarlo durante l’evento.

Il pane della tradizione richiama tanti curiosi a Villaurbana

Fonte: Link Oristano

