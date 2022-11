Con le Cantine dell’Ecomuseo e l’AIS – a partire dalle 12 – si potranno degustare tante Vernacce. Alle 12,30 è prevista l’apertura degli stand e degli espositori. Alle 13 la mattinata si conclude presso la sala ristorante di Villa Pernis con l’evento “Vernaccia in Villa”, organizzato dall’associazione culturale dell’Ecomuseo in collaborazione con la Pro loco di Milis, per una degustazione che proporrà quattro etichette.

Tutto pronto per la 33ª edizione della Rassegna dei Vini novelli di Milis , che quest’anno schiera tre protagonisti d’eccezione: gli immancabili Novelli 2022 e due novità, i vini biologici e la Vernaccia. Saranno venti le cantine provenienti da tutta l’Isola presenti all’appello e metteranno in campo ben 50 etichette.

Fonte: Link Oristano

