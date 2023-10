Tra crobis e carrigus in compagnia di un’esperta: a Ollastra corso sull’arte dell’intreccio dell’asfodelo

Ollastra

Una nuova proposta dell’associazione Over 50, molto attiva dallo scorso anno

Un sabato a Ollastra alla scoperta degli antichi saperi, per ritrovare una manualità che ormai sta andando perduta: l’associazione Over 50 dedica un pomeriggio all’arte dell’intreccio dell’asfodelo. Domani – 14 ottobre – dalle 16 il centro sociale di piazza Brigata Sassari farà da cornice alla dimostrazione di Rosalba Soru, artigiana e insegnante dell’Unitre di Bosa.

“L’asfodelo veniva utilizzato per la creazione di canestri tradizionali, quali crobis e carrigus, e di altri oggetti per la casa”, ha spiegato il presidente dell’associazione, Aurelio Cannea. “Oggi purtroppo questi saperi stanno andando dimenticati, ma qualcuno ancora utilizza l’asfodelo, oltre che per le ceste, per piccoli manufatti come le bomboniere”.

L’incontro sarà l’occasione per scoprire una nuova passione. “L’esperta terrà una piccola lezione nella quale spiegherà le caratteristiche della pianta, i luoghi e i periodi di raccolta, la lavorazione, conservazione, essiccazione e utilizzo”, ha aggiunto Cannea. “Ci mostrerà inoltre come si taglia l’asfodelo, una procedura molto delicata: basti pensare che il gambo va tagliato con un coltello a fettine sottili, che poi verranno utilizzate per il progetto prescelto. Anche l’ago è molto particolare: è fatto con un osso di cavallo”.

La lezione potrebbe fare da apripista a un corso. “È in programma, ma purtroppo Rosalba Soru ci ha fatto sapere che questa è stata un’annata davvero pessima per l’asfodelo, tanto che lei stessa ha dovuto acquistarlo, a dei prezzi non proprio contenuti, da alcuni raccoglitori in Ogliastra”, ha detto il presidente. “Perciò dobbiamo attendere un periodo migliore”.

L’associazione Over 50 è nata solamente lo scorso anno. “L’idea era stata messa in cantiere già nel 2020, ma la pandemia ci aveva fermati”, ha commentato Cannea. “Volevamo mettere in piedi un’associazione per riunire gli ultra cinquantenni e passare del tempo insieme. Quando si è giovani è più facile incontrarsi, ma crescendo e mettendo su famiglia diventa più complicato. In questo modo invece si è creato un ben gruppo”.