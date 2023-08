Tra aperitivi, cene, tuffi in mare e sport le vacanze oristanesi di Francesco Arca

Oristano

Ritorno alle origini per l’attore che ha radici nel Barigadu

Da Oristano a Siamaggiore, da Putzu Idu a Sa Rocca Tunda. Anche quest’anno Francesco Arca ha scelto l’Oristanese per le vacanze estive.

Un ritorno alle origini per l’attore senese con origini nel Barigadu. Arca è nipote dell’ex sindaco di Oristano (e attuale sindaco di Sorradile) Pietro Arca, perché figlio del fratello Silvano, ufficiale dei paracadusisti morto prematuramente nel 1995, in un incidente di caccia nelle campagne toscane.

Dalle sue pagine social, nei giorni scorsi, l’attore ha condiviso i suoi momenti di vacanza: un aperitivo con un parente davanti alla Cattedrale di Oristano, una cena al ristorante Da Renzo a Siamaggiore – dal quale ha postato una foto con il calciatore Gianfranco Zola – una giornata di mare a Putzu Idu e una corsa su una strada sterrata di San Rocca Tunda.

Non è la prima volta che il volto del grande e piccolo schermo trascorre le vacanze nell’Oristanese, con la compagna Irene Capuano e il loro due bimbi.

Francesco Arca era diventato un idolo delle ragazzine dopo l’esordito in televisione come concorrente di un reality show condotto da Maria De Filippi e dopo aver posato nudo per un calendario. Qualche anno più tardi, con impegno e studio, è riuscito a trovare spazio come attore nelle serie tv e nel cinema.