Tr£gedia sul lavoro in Sardegna, operaio precipita da 4 metri e muore: addio a Roberto Carboni

Ennesima croce sul lavoro in Sardegna. A Simaxis, un operaio cinquantenne, Roberto Carboni, è morto dopo essere precipitato nel vuoto: l’uomo stava eseguendo dei lavori in un’azienda agricola in località Pardu Cruxi quando, per cause ancora da chiarire, è caduto dal tetto di un capannone, facendo un volo di quasi cinque metri. Carboni era impegnato a rimuovere alcune lastre per conto di una ditta privata. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri e gli uomini dello Spresal.