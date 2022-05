Tour operator cerca 500 ragazzi per soggiorni vacanza estivi - Sardegna

Opportunità di lavoro in arrivo per tanti giovani della Sardegna nel settore turismo: Giocamondo torna anche quest'anno ad aprire le porte a circa 500 persone per possibili prospettive occupazionali. Il tour operator, che opera a livello nazionale e internazionale, ha infatti programmato una serie di selezioni online per individuare il personale che sarà impiegato durante il prossimo periodo estivo - minimo di 2 settimane consecutive e un massimo di 6 da fine giugno a metà agosto - nei soggiorni vacanza per ragazzi in Italia e all'estero, in località europee ed extra europee.

Le selezioni si svolgono settimanalmente online permettendo a tutti i candidati interessati di prenotare un appuntamento per un colloquio conoscitivo. Le persone interessate a lavorare nei soggiorni estivi Giocamondo e Giocamondo Study possono accedere alla sezione "lavora con noi" sul sito giocamondo.it. Le figure ricercate sono molteplici: animatore socio-educativo in Italia, group leader per l'estero e l'Italia, accompagnatore viaggi (back to back), segretario centri estivi, assistente interna, sorvegliante notturno, responsabile sportivo, responsabile animazione, insegnante di lingua inglese, educatore specializzato diversamente abili. Si cercano, inoltre, medici e infermieri laureati (con iscrizione all'albo professionale), operatori socio-sanitari.

L'età minima richiesta per tutte le figure professionali è di 21 anni per l'Italia e di 23 anni per l'estero, così come è richiesta la disponibilità a viaggiare e a risiedere nei centri vacanza nel periodo estivo per almeno 2 settimane consecutive. I ragazzi selezionati lavoreranno nei vari centri vacanza in Abruzzo, Piemonte, Lombardia, Trentino, Lazio, Sardegna, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna, ma anche all'estero nel Regno Unito, Irlanda, Spagna, Malta, Stati Uniti, California, Olanda ed Emirati Arabi.

