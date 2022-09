Totti, nuove rivelazioni su Ilary: “Non ho tradito per primo, chiari messaggi sul suo cellulare tramite la parrucchiera”. Intervista esclusiva di Totti al Corriere della Sera: “Non l’avevo mai fatto in vent’anni, né lei l’aveva mai fatto con me. Però quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro. Con Noemi siamo insieme da dopo Capodanno”. La parrucchiera di Ilary sarebbe stato l’intermediario tra Ilary e il presunto amante.

Il calciatore ha rivelato nell’intervista con Aldo Cazzullo che erano “messaggi inequivocabili” quelli tra lei e il terzo uomo: “Vediamoci in hotel”, oppure “No, è più prudente da me”. Poi la rottura dopo un bellissimo amore durato oltre vent’anni. E ora i due viaggiano con avvocati verso una causa in tribunale. Totti ha anche raccontato nell’intervista al Corriere di avere visto sparire i suoi costosissimi orologi Rolex, e per ripicca lui sperando poi in uno scambio avrebbe nascosto le borse di Ilary. Mentre sui social si scatenano le polemiche sulle ultime parole del Pupone romanista. La replica di Ilary è stata secca, concessa a Repubblica: “So cose che potrebbero rovinare 50 famiglie, ma ora voglio soltanto proteggere i miei figli”.

