Tortolì, vasto incendio nella zona industriale: il fuoco sfiora capannoni e case

Un vasto incendio è scoppiato a Tortoli, nella zona Pip, vicino a viale Santa Chiara, in una zona ricca di capannoni industriali e case. Sul posto sono in azione i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e di Lanusei. In azione anche due autobotti del corpo forestale regionale, raggiunte dalle squadre dei pompieri di Macomer, Bono, San Vito e 2 squadre della sede centrale di Nuoro, per un totale di 36 vigili del fuoco e 15 mezzi. La situazione grazie all’importante dispositivo è in miglioramento. Un tratto dell’Orientale Sarda, la vecchia 125, è stato bloccato per motivi di sicurezza.