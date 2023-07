Tortolì, un altro nido di Caretta caretta scoperto nella notte nella spiaggia di Cea

Un altro nido di Caretta caretta è stato scoperto ieri notte nella nota spiaggia di Cea, nel tratto a nord in giurisdizione del Comune di Tortolì: alle 00,30 un turista ha assistito allo spettacolare evento di un esemplare adulto di tartaruga che ha scelto questa spiaggia ogliastrina per deporre le sue uova. L’incredulo spettatore ha immediatamente chiamato il numero verde 1515 attivando gli agenti della vicina Base Navale del Corpo Forestale di Arbatax i quali hanno raggiunto la spiaggia intorno alle cinque del mattino procedendo alla delimitazione del sito e alla sua messa in sicurezza. Gli agenti hanno poi avvisato il CReS del Sinis (Or) specializzato nel soccorso alle tartarughe marine, i quali nel frattempo erano impegnati nella messa in sicurezza di una nidificazione avvenuta nella notte nella spiaggia del Poetto a Cagliari. Si occuperanno loro del completamento delle operazioni di protezione del sito, previo posizionamento di apposita recinzione con cartelli indicatori e del monitoraggio scientifico fino alla schiusa delle uova che avverrà fra circa 60 giorni. Sarà quindi documentato l’evento della schiusa ed effettuati i rilievi scientifici sulla nidiata. Sempre più spesso assistiamo ad eventi simili nelle spiagge ogliastrine che sembrano luoghi ottimali per la deposizione.

Si dice che queste tartarughe abbiano uno straordinario senso dell’orientamento e che tornino nei luoghi in cui sono nate.