Tortolì, spunta il cantiere edilizio abusivo di una villa a due passi dal mare: stop della Forestale. Oggi il personale della Stazione Forestale di Tortolì, ha posto sotto sequestro penale un cantiere edile in cui era in corso la realizzazione di un edificio residenziale privato completamente abusivo in località San Gemiliano, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e a soli 50 metri dal mare. È stata trasmessa la notizia di reato alla Procura della Repubblica di Lanusei, nonché segnalato al comune il reato urbanistico e paesaggistico a carico del proprietario di origine Argentina e residente a Tortolì, e del presunto esecutore delle opere, anch’egli argentino. Il Corpo Forestale è uno dei presidi fondamentali a tutela dell’ambiente e della difesa del mare e dei litorali, compresa la vigilanza in materia urbanistica e paesaggistica del preziosissimo territorio della Sardegna.