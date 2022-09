Un cartello choc, affisso all’interno di uno dei supermercati galleria Conad di Tortolì, rimbalzato dalla pagina Facebook de L’eco di Barbagia, dove si leggono due consumi elettrici: il primo risale a luglio 2021 e supera di poco i 17mila euro, il secondo è di due mesi fa e sfiora i settantamila. Anche nei grossi centri commerciali e supermercati si soffre dell’aumento folle delle bollette della luce. E, se soffrono i cosiddetti “piccoli” come baristi, ristoratori e pizzaioli, il fondo è già stato toccato ampiamente se le lamentele arrivano anche da chi può permettersi di sostenere spese decisamente più elevate per tenere ogni giorno la serranda sollevata. E tutti i clienti del punto vendita di Tortolì hanno potuto, quanto meno, esprimere solidarietà ai lavoratori del punto vendita.

