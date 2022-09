Villette nella macchia mediterranea a Torre delle Stelle. Parte l’esposto degli ecologisti. L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico ha inoltrato ieri un’istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti in relazione a un cantiere, provvisto di viabilità di accesso, dove è in corso di rapida realizzazione una struttura stagionale in mezzo alla macchia mediterranea sulla costa di Torre delle Stelle a Sinnai.

Coinvolti il Ministero della Cultura, la Regione autonoma della Sardegna, il Comune di Sinnai, la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari

“L’area in argomento è tutelata con vincolo paesaggistico e rientra nella fascia costiera del piano paesaggistico regionale”, dichiara il GrIG che auspica “rapidi accertamenti da parte delle amministrazioni pubbliche coinvolte per la verifica della legittimità o meno delle opere in corso”.

