Torre delle Stelle, uno splendido esemplare di verdesca fotografato in spiaggia dai turisti

Torre delle Stelle – Uno splendido esemplare di verdesca oggi in riva al mare è stato immortalato da alcuni turisti che, sorpresi, non hanno esitato a riprendere l’animale con lo smartphone. Un breve video che da qualche ora sta facendo il giro delle chat: nuota tranquillo, indisturbato, pacifico come è per sua natura nei confronti degli esseri umani. La pinna caratteristica, ovviamente, come la sua mole, incutono qualche timore anche se è ben risaputo che sono squali poco aggressivi e abbastanza docili e che non riconoscono i bagnanti come una potenziale preda. Non è un avvistamento insolito ma nemmeno abbastanza frequente soprattutto così imminente alla riva che, come per ogni esemplare “particolare”, merita curiosità e attenzione.