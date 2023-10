Torre delle Stelle, stop al divieto del limite di 10 km orari e ai disagi in via Sagittario

Tanta, troppa, polvere in aria causata soprattutto dal passaggio delle vetture a tal punto da rendere l’aria irrespirabile. Nel mese di luglio e agosto l’associazione aveva portato all’attenzione del Comune il problema “del forte inquinamento da polvere nel tratto di via Sagittario prospiciente il parcheggio dei campi”. Una prima segnalazione non aveva ricevuto riscontro, così “eravamo stati costretti a inviare una formale istanza di accesso civico, con la quale chiedevamo di attivare quantomeno un servizio di bagnatura stradale per la stagione in corso e chiedevamo quali provvedimenti il Comune pensava di attuare per una soluzione definitiva del problema”. La presa in carico del problema non si è fatta attendere, è stato comunicato l’avvio dell’iter per la pavimentazione del tratto viario in questione. Una prima azione da parte dell’ente locale era stata intrapresa con la riduzione del limite di velocità a 10km/h attraverso l’installazione di apposita cartellonistica, “considerato che a tale velocità il sollevamento della polvere viene ridotto notevolmente entro limiti adeguati”.

Per risolvere in maniera definitiva la problematica è stato quindi programmato l’intervento di completamento della pavimentazione stradale in via del Sagittario con fondi della Città Metropolitana.