Torre delle Stelle sommersa dai rifiuti: l'altra faccia della rinomata località balneare

Genn’e Mari, comune di Sinnai, un piccolo angolo di paradiso dove mare e sabbia sono un incanto, un richiamo per migliaia di persone che, ogni anno, decidono di trascorrere qui le loro vacanze. Ma non tutti hanno rispetto per il luogo ed è così che, nonostante le varie isole ecologiche posizionate un po’ ovunque dal Comune e dai privati, sacchi e immondizia sfusa abbondano per le vie e tra gli alberi. A mostrare lo scempio è un residente del luogo che spiega: “Da quest’anno in spiaggia sono state installate più isole ecologiche rispetto all’anno scorso. Nella spiaggia di Genn’e Mari insistono 2 chioschi bar e ristorante dotati di loro contenitori. Nonostante questo il giorno e la notte si scatenano a buttare rifiuti dappertutto. E chi può essere? La spiaggia è libera a tutti e anche per risparmiare si arriva in spiaggia con dei veri e propri frigo e cassette di birra. Sono i turisti casuali e della domenica che non si riportano a casa quello che hanno consumato in spiaggia. Poi ci sono quelli della notte. Che si ubriacano in vicinanza di chioschi e bar aperti fino alle prime luci del mattino che lasciano le bottiglie ovunque per strada e parcheggi. Inoltre esiste il turista in affitto che non segue il calendario del ritiro rifiuti oppure non possiede nemmeno i contenitori. E prima di ripartire lasciano negli angoli di strada qualsiasi cosa dall’umido ai pannolini dei bebè”. Questo insomma è il triste risultato di una mentalità che tutt’altro è tranne che civile.