Stop a buche e avvallamenti, al via i lavori nelle strade dissestate. A darne notizia è la sindaca Francesca Fadda, si parte da via Urano: “Un tratto di strada di 25 metri circa, che era dissestato, usurato e pieno di buche. Essendo un tratto di strada sottoposta a un flusso di notevole traffico, si sta procedendo alla sua messa in sicurezza con la sostituzione del manto cementizio sconnesso. L’intervento sarà di breve durata, per non creare grosse difficolta, ai residenti e alla viabilità in generale, degli autoveicoli e dei pedoni”.

Non solo: l’ufficio di competenza sta predisponendo atti per manti stradali nuovi con economie appalto e con nuovi fondi della regione.