Torre delle Stelle non sarà frazione: bocciata la richiesta dei residenti

Bocciata la richiesta dei residenti di Torre delle Stelle che chiedevano l’istituzione della frazione, la sindaca di Maracalagonis Fadda: “Non si vuole lo status di frazione perché sarebbe come toglierci un qualcosa che ci appartiene”. Una richiesta, partita dai cittadini che si sono riuniti in comitato, quella di chiedere la “separazione” e diventare a tutti gli effetti frazione: una località incantevole che si affaccia sul mare ed è meta prediletta ogni anno di migliaia di turisti e visitatori. Ieri in consiglio comunale si è discussa questa eventuale scelta, negata, però, dopo una accesa discussione.

“Qualcuno della Giunta Comunale ha rivolto frasi deliranti verso i residenti di Torre, definendo il villaggio una “scatola vuota”.

Una scatola vuota che genera una “cassa piena” per la giunta Fadda.

A Maracalagonis confermano ancora che sono inadeguati a gestire un villaggio turistico” scrive “Torre delle Stelle Beach: GenneMari CanneSisa”.

La sindaca Francesca Fadda spiega le motivazioni che hanno portato a questa scelta: ieri “si è data possibilità a tutti i consiglieri di esprimersi liberamente in consiglio comunale sulla possibilità di dare lo status di frazione a Torre delle Stelle.

Ci sono stati tanti interventi pure con toni accesi e questo dimostra quanta passione si mette nelle cose che cerchiamo di fare o migliorare.

Però dai tanti Interventi non è emersa nessuna rimostranza tale da voler realizzare lo status di frazione per la località di Torre delle Stelle.

Dal dibattito è scaturito ancora che in questa lottizzazione il comune ha messo in opera tutti i servizi necessari alla pari o forse piu del centro abitato, a dimostrazione di quanta sensibilità si mostra per tutte le nostre zone costiere turistiche.

Quindi lo status di frazione non ha logica di essere portato avanti con quelle motivazioni poco convincenti per come richieste ed esposte e noi maresi siamo sempre riconosciuti come persone accoglienti ospitali, trasparenti e collaborative”. Servizi inadeguadi e insufficienti sarebbero le motivazioni che hanno indotto a chiedere che la località diventasse frazione.

“Tutti i residenti a Maracalagonis devono dialogare e confrontarsi tutti assieme e non dialogare con dei recinti o confini delimitati dalle istituzione di frazioni. Torre delle Stelle è il nome della lottizzazione e come tale deve continuare a essere.

Se esponenti, residenti della località candidandosi non hanno raggiunto il consenso tale per essere eletti, dimostra che le lamentele e richieste o carenze stanno a zero. Per noi cittadini di Mara quella parte di territorio, è parte attiva di tutti noi, come Baccu Mandara e Gerameas e non si vuole lo status di frazione perché sarebbe come toglierci un qualcosa che ci appartiene”.

Fadda aggiunge: “Frazione no, ma dialogo scambio di cultura, di tradizioni, questo si va coltivato e valorizzato, Ma tutto ciò al di fuori di paletti e confini, altresì invece un confronto aperto, trasparente e diretto senza filtri di frazioni o di gruppi e gruppetti, ma un confronto alla pari con pari dignita per tutti.

E non si può pretendere la poltrona sicura in consiglio comunale, senza essere passati tramite forme democratiche nel rispetto delle leggi elettorali”.

L’esecutivo del comune è sempre stato sensibile a tutte le loro rimostranze o richieste.

Torre delle Stelle usufruisce di tutti i confort e servizi da fare invidia ad altre lottizzazioni e pure ad alcuni centri abitati di vari comuni”. Torre delle Stelle, quindi, è Maracalagonis, “non è in vendita e chi ha promesso la frazione a scopo elettorale o chi la sostiene ha sbagliato perché non ci sono motivazioni adeguate”.