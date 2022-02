Torre dei Corsari, montone sacrificato in nome del demonio? Il sospetto delle messe nere in spiaggia

Torre dei Corsari, montone sacrificato in nome del demonio? il sospetto delle messe nere in spiaggia: indagano le forze dell’ordine.Legato e poi brutalmente sgozzato: sarebbe questa la fine dell’animale che, da giorni, giace nella spiaggia della Costa Verde, sotto gli occhi di numerosissimi frequentatori del luogo. Ha corna e zampe anteriori amputati e il corpo è, oramai, in avanzato stato di decomposizione. Sembrerebbe che l’animale, prima di essere ucciso e privato degli arti, sia stato legato: di quel che rimane dell’ariete si intravedono i segni delle torture subite. Le tante immagini sinora raccolte, inoltre, parlano chiaro: l’atroce sorte del montone non sarebbe avvenuta per cause naturali. Non solo: giace semi coperto dalla sabbia a decine di metri dalla battigia, tra pali e sostegni in legno. Potrebbe quindi trattarsi proprio di un altare sacrificale. Il condizionale è comunque d’obbligo, le indagini da parte delle forze dell’ordine sono in corso e, per il momento, viene confermato solo il ritrovamento dell’animale.